"Serve porto sicuro", un'altra nave in attesa

Immagine d'archivio (Afp)

Dopo la vicenda della nave Aquarius di Sos Mediterranee, che sta facendo rotta verso il porto spagnolo di Valencia, un'altra imbarcazione attende una soluzione.

"Insieme alla nave della Marina USA #SeaWatch è ancora in attesa di soluzioni - scrive in un tweet la ong che svolge attività di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo centrale - Le 41 persone soccorse dall’assetto militare sono sopravvissute a un naufragio con almeno 12 morti, i cui corpi sono sulla motovedetta. Hanno bisogno di un porto sicuro per assistenza immediata".

Il soccorso dei migranti a bordo di un gommone è avvenuto ieri al largo della costa della Libia. La nave della marina statunitense Trenton ha chiamato Sea Watch per avvisare del naufragio e chiedere assistenza.