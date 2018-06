Ancona, poliziotti salvano 2 donne in auto sommersa da acqua /Video

(Fotogramma)

Due agenti del Reparto Volanti di Ancona salvano due donne rimaste intrappolate in un'auto sommersa dall'acqua, all'altezza del sottopasso di via Caduti del Lavoro, nella periferia del capoluogo marchigiano. Sono stati momenti di terrore per le due donne sorprese dal forte acquazzone che si è abbattuto questa mattina su Ancona ma il tempestivo intervento degli agenti ha evitato il peggio. Tutto è stato ripreso dal telefonino di uno dei componenti della famiglia che ha assistito al fatto: il video che mostra l'impresa dei poliziotti è stato postato sul profilo Twitter e quello Instagram della Polizia.

"Ancona agenti del #RepartoVolanti salvano due donne rimaste intrappolate con la loro auto nel sottopasso sommerso da acqua a causa del #maltempo, incitati dalla voce disperata di un bambino che sta vivendo la scena dalla macchina della sua famiglia #essercisempre", scrive la Polizia nel tweet che incorpora il video.

Ancona agenti del #RepartoVolanti salvano due donne rimaste intrappolate con la loro auto nel sottopasso sommerso da acqua a causa del #maltempo, incitati dalla voce disperata di un bambino che sta vivendo la scena dalla macchina della sua famiglia #essercisempre #14giugnopic.twitter.com/lxq6I8e35A — Polizia di Stato (@poliziadistato) 14 giugno 2018

"Correte poverini", esorta il bambino tra le lacrime. E quando i poliziotti si avvicinano all'auto portando via, poco dopo, la prima donna, il bambino esclama: "eccoli... dai ce la fate, correte". E infine, il plauso liberatorio dopo il salvataggio: "bravo, bravo!"