Aquarius costretta a cambiare rotta

(Afp)

Cambio di rotta per Aquarius a causa del maltempo. "#Dattilo, la principale nave della Guardia costiera italiana del nostro convoglio, ha deciso di cambiare rotta. #Aquarius proseguirà lungo la costa orientale della Sardegna per cercare riparo dal maltempo, insopportabile per le persone soccorse, già esauste, sotto choc e sofferenti per il mal di mare" scrive in un tweet Sos Mediterranee Germania, aggiornando sulla situazione del convoglio di imbarcazioni che sta dirigendosi a Valencia per sbarcare gli oltre 600 migranti soccorsi dalla nave Aquarius.

