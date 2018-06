'Per favore, tutti tranne....', gli autori più temuti

Foto di repertorio (Fotogramma)

“Per favore, tutti tranne…”, persino gli studenti più bravi temono un autore che non riescono proprio a capire, a sentire “loro” e pregano non sia proprio quello scelto dal Miur per la traccia dell’analisi del testo letterario della Prima Prova del 20 giugno. Hanno rivelato a ScuolaZoo, la community online di 3,3 milioni di studenti, quale fosse il loro autore “da incubo”:

Magris: l’autore più odiato già per la maturità 2017. Cosa avrà fatto per essere così temuto dagli studenti italiani? Riusciranno gli studenti a evitarlo anche questa volta?

Marinetti: nessun autore futurista è mai uscito in Prima Prova. Timore legittimo quindi quello di chi fa la maturità quest’anno, che sia il turno di questa corrente letteraria?

Foscolo: sembra incredibile, ma il Miur non ha mai scelto Foscolo come autore dell’analisi del testo! I maturandi della classe ’99 sperano che rimanga rintanato “nei sepolcri” e non ne esca…almeno quest’anno!

Baricco: molti studenti hanno letto qualche suo libro, ma l’idea di affrontare un autore così attuale all’esame di Stato non li fa proprio impazzire!

Caproni: è uscito lo scorso anno, quindi è molto improbabile che esca anche quest’anno. Visto lo scompiglio che ha creato fra i maturandi, non ha fatto fatica a guadagnarsi un posto nel club degli autori più odiati!