Stadio Roma, Malagò chiede di essere sentito

Giovanni Malagò (Afp)

Giovanni Malagò vuole essere sentito dalla Procura per chiarire la sua posizione in merito all'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. "Il Presidente del Coni Giovanni Malagò ha appreso questa mattina dalla lettura di alcuni quotidiani - rende noto il Coni in un comunicato - di essere indagato nell’ambito di un procedimento penale. Ha subito dato incarico al suo legale, avvocato Carlo Longari - annuncia -, di chiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di essere interrogato quanto prima per chiarire la sua posizione".