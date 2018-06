Incidente in motorino, morta stella nuoto sincronizzato

Tragedia nel mondo del nuoto sincronizzato. Noemi Carrozza, 21 anni il prossimo 11 settembre, è morta in un incidente in motorino. Tesserata per la società romana All Round, la giovane sincronette aveva rappresentato l'Italia in molteplici manifestazioni giovanili, finanche ai mondiali junior, ai Giochi europei ed in coppa CoMeN si legge sul sito della Federazione nazionale Nuoto. nuoto. L'incidente è avvenuto ieri sulla Cristoforo Colombo, direzione Ostia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto.

Sul luogo dell'incidente è stato rinvenuto solo il motociclo della giovane che è deceduta una volta raggiunto l'ospedale Grassi. "Giungano a familiari, società ed amici le più sentite condoglianze dal presidente Paolo Barelli, dai presidenti onorari Salvatore Montella e Lorenzo Ravina, dai vice presidenti Andrea Pieri, Francesco Postiglione e Teresa Frassinetti, dal segretario generale Antonello Panza, dal consiglio e dagli uffici federali, dal cittì delle squadre nazionali Patrizia Giallombardo, da tutti gli staff tecnici e dall'intero movimento", si legge nella nota della Federnuoto.