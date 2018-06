Mezza maratona a Roma, strade chiuse e bus deviati

(Fotogramma)

Questa sera, con partenza alle ore 21 da Piazza del Popolo, luogo simbolo della Capitale, si svolgerà la 2a edizione della Mezza Maratona di Roma, una delle 21 chilometri più partecipate d'Italia. Sono infatti 4.000 gli iscritti, dei quali oltre il 40% provenienti da fuori regione e da altre 52 nazioni. La Mezza Maratona di Roma, ripresa dalle telecamere di Icarus - il programma sportivo di Sky che manderà in onda uno speciale nei giorni successivi l'evento - si correrà nel centro storico con la magica atmosfera della città illuminata dalle calde luci di vie e piazze famose in tutto il mondo. Il percorso ricalcherà parte di quello della Maratona di Roma, lungo il quale si svolgeranno cinque eventi musicali per intrattenere runner e pubblico mentre in Piazza del Popolo, luogo di partenza e arrivo, ci sarà una grande festa con animazione e intrattenimento. Per l'occasione molte strade della Capitale saranno chiuse con conseguenti deviazioni al traffico.

IL PERCORSO - Il tracciato si snoda per le più celebri vie della Capitale: via del Corso, via Nazionale, Piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, Piazza del Colosseo, via di San Gregorio, via dei Cerchi con vista sul Circo Massimo, Piramide Cestia, Piazza della Bocca della Verità, via del Teatro di Marcello, Piazza Venezia, via del Corso, via di Ripetta Ara Pacis, Piazza Augusto Imperatore, Passeggiata di Ripetta e Piazza del Popolo, dove è fissato anche l'arrivo.

BUS/TRAM DEVIATI - In occasione della Mezza Maratona dalle ore 20.30 alle ore 23.30 circa - comunica Atac in una nota - saranno deviate le seguenti linee di bus: H-3-19-23-30-40-44-46-51-52-53-60-62-63-64-70-71-75-77-80-81-83-85-87-89-118-128-160-170-280-301-90-492-495-590-628-669-670-715-716-719-766-769-781-792-913-916 e 775-982 (Roma Tpl).

GLI ATLETI - Al via, ci sarà anche Giorgio Calcaterra, il più famoso runner italiano che nella Capitale ha sempre lasciato il segno con le sue imprese epiche alla Maratona di Roma. "Re" Giorgio, come è noto al popolo dei runner, partirà dalla prima fila insieme ad alcuni atleti nordafricani in gara per il successo. I più accreditati sono i tre keniani Philemon Kipchumba e Julius Kipngetih tra gli uomini, Carolyne Rutto tra le donne.