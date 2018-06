Papa: "Famiglia è solo uomo-donna"

(Afp)

La famiglia è "una sola", ed è composta da "un uomo e da una donna". Così Papa Francesco ribadisce il pensiero della Chiesa sulle unioni davanti alla platea dei delegati del Forum delle Famiglie per i 25 anni dell'associazione. "Oggi si parla di famiglie diversificate - ha sottolineato Bergoglio iparlando a braccio -, di diversi tipi di famiglie. Si è vero che la parola famiglia è analoga, ma la famiglia è immagine di Dio. Uomo e donna, è una sola. Sono immagine e somiglianza di Dio. San Paolo lo chiama mistero grande, sacramento grande".

Dal Pontefice arriva poi una durissima condanna contro l'aborto selettivo: "Perché - chiede - non si vedono nani per la strada? Perché il protocollo di tanti medici dice: viene male, mandiamolo via. Il secolo scorso tutto il mondo si è scandalizzato per quello che facevano i nazisti. Oggi facciamo lo stesso ma con i guanti bianchi".

"Ho sentito dire che è di moda, o almeno abituale, che quando nei primi mesi di gravidanza si fanno gli studi per vedere se il bambino non sta bene o viene con qualcosa, la prima offerta è: lo mandiamo via. L'omicidio dei bambini: per risolvere la vita tranquilla si fa fuori un innocente". "Da ragazzo - ha aggiunto - la maestra che insegnava storia ci diceva della rupe, per buttarli giù, per salvaguardare la purezza dei bambini. Un'atrocità, ma noi facciamo lo stesso", ha tuonato il Pontefice.