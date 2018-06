Expo, Maroni condannato a un anno

(Fotogramma)

I giudici di Milano hanno condannato l'ex presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni a un anno di carcere. Maroni era accusato di aver fatto pressioni per far avere un contratto di lavoro a due ex collaboratrici, Maria Grazia Paturzo (assolto per questo capo di imputazione) e Mara Carluccio, nell'ambito di Expo. Accolta solo in parte la richiesta del procuratore aggiunto Eugenio Fusco che aveva chiesto due anni e sei mesi di carcere.

Maroni, oltre alla condanna, è interdetto dai pubblici uffici per la durata della condanna (pena sospesa). Condanna a un anno anche per Giacomo Ciriello, ex capo della segreteria politica di Maroni (2 anni e 2 mesi la richiesta), per Andrea Gibelli, ex segretario generale del Pirellone la condanna è a dieci mesi (1 anno chiesto dall'accusa) e a sei mesi per la Carluccio (10 mesi la richiesta), a cui sono state concesse le attenuanti generiche. Tra 90 giorni le motivazioni della sentenza.

"Sono deluso, ma non mi scoraggio: ribadisco la mia totale estraneità a qualsiasi comportamento illecito e proprio per questo sono certo che in Appello verrò completamente assolto" ha commentato Maroni su Facebook.

"Vengo assolto e condannato allo stesso tempo. Un colpo al cerchio e una alla botte. Mi va di commentare così, con una battuta, la decisione del tribunale che mi assolve dal reato più grave, l’induzione indebita, e mi condanna per una raccomandazione mai fatta", ha scritto Maroni nel post.