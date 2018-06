Rogo Primavalle, alla Camera il fumetto sui fratelli Mattei

Roma, 16 aprile 1973. In piena notte, un incendio divampa in un condominio del quartiere popolare di Primavalle. Virgilio e Stefano Mattei, figli di Mario Mattei, segretario della sezione locale del Movimento Sociale Italiano, perdono la vita nel rogo. Bruciano vivi nel tentativo di scampare alla furia delle fiamme gettandosi da un balcone. Virgilio ha 22 anni. Il fratellino Stefano solo 10. Quarantacinque anni dopo quel feroce atto terroristico un fumetto prova a far luce su quella vicenda sconvolgente, un omicidio rimasto impunito che, oltre agli esecutori, i tre militanti di Potere Operaio Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo, sembra aver avuto tanti, troppi mandanti morali.

“Il Rogo di Primavalle” sarà presentato da Ferrogallico mercoledì 20 giugno, alle ore 13.00, nella sala stampa di Montecitorio. Dopo i saluti di apertura dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e dal deputato di Fdi Carlo Fidanza, a confrontarsi con la stampa saranno l'autrice, la giornalista Annamaria Gravino, e Antonella Mattei, sopravvissuta al rogo che costò la vita ai suoi due fratelli.