"Sei più stupido che nero", Forza Nuova contro Balotelli

(Foto Twitter)

"Balotelli sei più stupido che nero". E' la frase, tradotta dal dialetto bresciano, apparsa in uno striscione esposto a Brescia dalla sezione locale di Forza Nuova. Un attacco rivolto all'attaccante del Nizza che, secondo la formazione di estrema destra, vorrebbe diventare "testimonial per il 'Festival dell'orgoglio migrante e antirazzista' tra vaneggi ed esultanze pro meticciato".

A suscitare la dura reazione di Forza Nuova, infatti, sono state le dichiarazioni rilasciate da Balotelli sul tema immigrazione. "E' ora che l'Italia sia più aperta come tanti Paesi e cominci a integrare le persone che vengono da fuori", aveva detto Balotelli in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole dell'Italia con l'Olanda. "Fare il capitano della Nazionale - aveva aggiunto - potrebbe essere un bel segnale, soprattutto per gli immigrati africani che vivono in Italia".

Parole finite subito nel mirino di Forza Nuova. "Dopo aver ostentato per anni, e da bravo spaccone, la propria esuberanza e ricchezza - scrivono gli esponenti dell'associazione neofascista su Facebook - oggi si sforza malamente di rivalutare la sua immagine cavalcando il personaggio 'paladino dei migranti' inserendosi così nel più tanto classico quasi tragicomico filone del politically correct".