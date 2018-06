Selvaggia Lucarelli risponde a Corona

(Fotogramma)

"Quindi un pluricondannato per un’infinità di reati che sta ancora scontando una pena va in tv celebrato come una star". Inizia così il post con cui Selvaggia Lucarelli interviene su Facebook per commentare la puntata di ieri sera di 'Non è l'Arena' che ha visto ospite Fabrizio Corona.

In particolare, nel corso dell'intervista di Massimo Giletti, Corona ha parlato di Lucarelli come della "non giornalista" che "fa un'inchiesta che non può fare" riferendosi ai soldi trovati nel controsoffitto, e "quando io ho fatto la pseudorissa, ha dichiarato sul giornale che erano le 23" ed "erano le 8 di sera. Dovevano prenderla e mandarla via dall'Ordine dei Giornalisti”. Poi ha attaccato: "Accanimento e frustrazione, e anche un po' di gelosia perché non ci sono mai stato. Perché anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do". Dichiarazioni da cui Giletti ha immediatamente preso le distanze: "Stai perdendo un'occasione, manchi di rispetto a una donna, queste divagazioni si commentano da sole".

Lucarelli scrive nel post: "Quella che ha svelato che nascondeva i soldi nel controsoffitto per evadere il fisco in un articolo su Il Fatto (quando Corona era ancora LIBERO e poteva affrontarla comodamente, ma tacque) è una che ha dell’astio perché voleva fare sesso con lui. ‪I miei complimenti a ospite, conduttore e parterre divertito e plaudente. ‪Un’autentica celebrazione della legalità e del rispetto per le donne.‬ ‪Il resto domani su Il Fatto".