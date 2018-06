Raggi di nuovo in Procura per lo stadio

(FOTOGRAMMA)

La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata di nuovo convocata in Procura per fornire chiarimenti sull'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. La prima cittadina è arrivata per essere ascoltata di nuovo dai pm capitolini.



Venerdì scorso era stata già ascoltata come testimone e aveva ribadito che Lanzalone gli era stato indicato dagli esponenti M5S Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, all’epoca dei fatti - inizio 2017 - responsabili per il Movimento degli enti locali.



E' probabile che i pm capitolini vogliano risentire la sindaca alla luce di quanto detto da Luca Lanzalone venerdì scorso al gip Maria Paola Tomaselli nell’interrogatorio di garanzia, durato circa tre ore, durante il quale l’ex presidente di Acea ha respinto le accuse negando di aver compiuto illeciti.