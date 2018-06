Nave Diciotti sbarcherà a Pozzallo

(Afp)

Sbarcherà a Pozzallo, nel ragusano, la nave Diciotti della Guardia costiera che attendeva indicazioni sul porto dove dirigersi. A bordo ci sono 519 migranti, salvati in sette interventi in mare, e un cadavere. Tre donne e un uomo, che avevano bisogno di cure mediche urgenti, sono stati trasferiti a Lampedusa. A bordo della Diciotti ci sono anche i 42 migranti salvati dalla nave militare Usa Trenton.

L'approdo a Pozzallo è previsto tra stasera e domani mattina. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, dice però all'Adnkronos che "fino a questo momento non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale. Ovviamente noi come sempre siamo pronti ad accogliere i migranti, ma dalla Prefettura non ci è stato comunicato nulla".

"E' un silenzio strano" aggiunge il primo cittadino, che non nasconde "un po' di preoccupazione". "Questo stato di precarietà e incertezza - aggiunge - potrebbe rendere il sistema dell'accoglienza, che finora poteva contare su una macchina ben rodata, meno efficiente e funzionale".