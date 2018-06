Rifiuti, presidente Ama: "Stiamo lavorando a soluzione"

(Fotogramma)

"Il tema fondamentale è dove stiamo andando e quale soluzione applicare per risolvere le criticità della raccolta dei rifiuti a Roma". Lo ha detto Lorenzo Bagnacani presidente di Ama intervenendo all'incontro pubblico 'Verso un nuovo modello di raccolta differenziata- problemi attuali, prospettive e proposte per un servizio più efficiente, promosso dall'Osservatorio 'Rifiuti Zero' del Municipio I di Roma.

"C'è la volontà di costruire qualcosa che risponda alle esigenze dei cittadini - ha aggiunto Bagnacani - basta continuare a pensare al passato, l'azienda deve produrre utili in qualità di servizio in modo efficace ed efficiente".

"La mappatura effettuata dall'azienda ha l'obiettivo di studiare il territorio a fondo per impostare un modello adeguato per tutti in quartieri della città. Stiamo facendo del nostro meglio, non c'è un buon punto di partenza, e serve tempo aiutiamoci per ripulire la città e non essere più in sofferenza o emergenza".