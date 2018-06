Foto di repertorio (Fotogramma)

Quest’estate non ne vuole sapere di stabilizzarsi per un lungo periodo. Nuovo stop all’estate. Il team del sito www.iLMeteo.it lancia l’allerta per l’arrivo di una forte perturbazione temporalesca che venerdì si abbatterà con violenza sul Nordest per poi scorrere lungo Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e gli Appennini. Temporali molto forti, con grosse grandinate, nubifragi sulle Marche e sull’Abruzzo, poi anche in Puglia, possibili trombe marine e locali piccoli tornado saranno le caratteristiche principali del fronte perturbato di origine artica.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa inoltre che con i temporali le temperature subiranno un crollo di 8°C scendendo sotto la media del periodo di 5°C. Ecco allora che Trieste, Venezia, Ancona, Bari, Pescara, ma anche Milano e Torino non supereranno i 22-24°C da sabato 23 a martedì 26 giugno.