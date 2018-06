Professoressa fa sesso con alunno 13enne

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una professoressa di italiano di una scuola media è finita agli arresti domiciliari dopo aver fatto sesso con un suo alunno di 14 anni, che all'epoca dei fatti ne aveva 13. E' accaduto nella provincia di Bergamo, dove l'insegnante, una 40enne con un matrimonio alle spalle e due figli, è finita nei guai. A raccontare la vicenda è l'edizione locale del 'Corriere della Sera'.

Sembra che a scuola nessuno si fosse accorto di nulla. L'arresto della donna è avvenuto nella sua abitazione, in totale riservatezza. Non sono stati forniti nomi o la località per tutelare l'adolescente. A far scattare le indagini una segnalazione sui presunti incontri sessuali tra prof e alunno. Gli investigatori hanno seguito i due, che si appartavano sull'auto dell'insegnante e le intercettazioni hanno confermato i sospetti. Nel giro di una settimana le indagini si sono concluse e per l'insegnante è stata richiesta la misura cautelare. Il ragazzo non è stato ancora sentito, ma i suoi genitori, ascoltati dagli inquirenti, hanno ammesso che non sospettavano accadesse quanto ipotizzato dalla Procura.

Nonostante non ci sia stata alcuna costrizione, il codice penale parla chiaro. In Italia l'età del consenso è fissato a 14 anni ma sale a 16 anni se l'adulto è un genitore o una figura di tipo educativo, come ad esempio un insegnante. Anche se il minorenne è consenziente, l'adulto rischia una condanna da 5 a 10 anni se il partner non ha compiuto 14 anni.