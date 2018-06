"Sono la tua fidanzata", gli sms della prof all'alunno 13enne

(Fotogramma)

"Sono la tua fidanzata". Così scriveva la professoressa di italiano di una scuola media in provincia di Bergamo finita agli arresti domiciliari per aver fatto sesso con un suo alunno all'epoca dei fatti 13enne. Secondo quanto emerso dalle indagini, come riporta il 'Corriere della Sera', l'insegnante ha detto di essersi innamorata del ragazzino, oggi 14enne. Negli sms che i due si scambiavano si legge "amore" e "mi manchi".

Gli incontri tra la donna e l'alunno avvenivano durante il giorno nell'auto della prof. Tra loro, ha scritto il pm nella richiesta dei domiciliari per l'insegnante, c'era una "relazione affettiva con atti sessuali". Una volta accertati i fatti, la docente, una 40enne con un matrimonio finito alle spalle e due figli, è stata subito sospesa e al suo posto è arrivata una supplente. Lunedì la donna, riferisce il quotidiano, potrà fornire la sua versione dei fatti nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip.