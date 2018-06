'Slime' per bimbi cancerogeno, scatta il ritiro

Il ministero della Salute ha disposto il ritiro dal commercio di un tipo di 'Slime', gioco per bambini, per rischio chimico/cancerogeno. E' quanto si legge in un comunicato del dicastero pubblicato sul sito.

Il prodotto in questione è 'BARREL-O-SLIME EVERY NOISE PUTTY', a marca Every S.r.l., proveninete dalla Cina. Con il test effettuato sul prodotto è stata riscontrata presenza di Boro e Cromo VI superiore ai limiti previsti.

