Finisce con auto nel canale, morta ragazza

Una ragazza è morta e una sua amica è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina presto a Latina. L'auto sulla quale le due ragazze viaggiavano è finita in un canale situato al fianco della carreggiata. Sul posto sono intervenuti il 118 che ha trasportato la ragazza ferita in ospedale e constatato il decesso dell'altra e i carabinieri di Latina che stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell'accaduto.