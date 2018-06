Schianto contro guardrail, morto 20enne

Un giovane di 20 anni è morto in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Catanzaro. Il conducente di una Ford Fiesta, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo urtando violentemente contro il guardrail. A bordo quattro ragazzi ventenni, uno dei quali è morto sul colpo mentre gli altri sono stati portati in ospedale da personale del 118.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della vettura e per estrarre la salma del giovane dalla vettura.