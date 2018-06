Trenta: "Chi ha diritto a una scorta la deve avere"

"Penso che chi ha diritto ad avere una scorta e, soprattutto, ha necessità di avere una scorta, la debba avere e queste sono le autorità competenti a doverlo decidere". Così la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, a 'L'intervista' di Maria Latella su SkyTG24, in merito allo scontro che ha visto protagonisti in questi giorni il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e Roberto Saviano sull’opportunità di mantenere la scorta allo scrittore.

Alla domanda se avesse letto i libri di Saviano, Trenta ha risposto: "Sì, ho letto qualcosa, lo apprezzo come scrittore e apprezzo il grande sforzo che lui ha fatto per portare certi temi in prima linea".