"Tagliamo la gola a Saviano e Boldrini", lei lo querela

(Fotogramma)

Ieri lo aveva definito 'risorsa salviniana'. Oggi, dopo averlo denunciato pubblicamente, ha deciso di querelarlo. Laura Boldrini ancora una volta vittima di un hater, che su Twitter si è scagliato contro l'ex presidente della Camera e Roberto Saviano: "#Tagliamolagola a Saviano e alla Boldrini", aveva scritto, 'taggandoli' nel post, poi rimosso.

"Da leone da tastiera a coniglio in fuga - commenta oggi Boldrini sulla sua pagina Facebook -. Il signore che minaccia di tagliare la gola a me e a Saviano fa l'odontotecnico, vota e sostiene Matteo Salvini, condivide con lui idee, valori e modalità di espressione, aggressive e violente. Ma c'è un'altra cosa ancora che li accomuna: quando si trovano di fronte alle loro responsabilità - aggiunge - tendono a scappare perché incapaci di gestire le situazioni che creano con le loro sparate".

"Leggete questo articolo - spiega ancora Boldrini, che condivide un'intervista all'uomo -, adesso il leghista chiede scusa per paura che io lo denunci. Come accaduto a quanti mi hanno riservato minacce e insulti, anche lui - annuncia - sarà querelato".