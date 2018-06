Allatta figlio, poi si suicida

Foto di repertorio (Fotogramma)

Tragedia nell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno: una ragazza di 24 anni si è tolta la vita lanciandosi da una finestra. La giovane era ricoverata in ginecologia dopo aver partorito lo scorso venerdì. La ragazza si era recata nel nido per allattare il suo bambino, subito dopo è uscita dal reparto apparentemente per fare ritorno in ginecologia ma ha aperto una finestra del pianerottolo e si è lanciata giù, finendo in un cortile interno dell'ospedale. La ragazza è morta sul colpo.