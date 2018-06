Viminale dice sì a 139 profughi

(AFP PHOTO)

Sono 139 i profughi che mercoledì 27 giugno all'alba arriveranno all'aeroporto di Roma Fiumicino: uomini, donne e bambini provenienti dai campi profughi. Un corridoio umanitario reso possibile grazie al protocollo siglato dal ministero dell'Interno e dalla Conferenza Episcopale Italiana che finanzia interamente il progetto. L’intero viaggio è documentato dalle telecamere del Tg2000, telegiornale di Tv2000.



Venerdì scorso al Viminale la Caritas italiana e rappresentanti del ministero dell'Interno hanno messo a punto come di consueto le procedure di arrivo dei profughi in Italia ricevendo di fatto il nulla osta. Da qualche settimana i rifugiati si trovano nella capitale dell’Etiopia, Addis Abeba, per sbrigare tutte le formalità necessarie per ottenere il visto dall'ambasciata italiana: impronte digitali, registrazioni, controlli. La Caritas italiana da mesi è al lavoro nei campi profughi in Etiopia per selezionare i casi vulnerabili. Ad attendere i profughi a Roma ci saranno gli operatori delle Caritas diocesane che li accoglieranno e si occuperanno della loro integrazione.



"Ci saranno oltre 20 Caritas diocesane che in questi mesi - ha spiegato un operatore Caritas al Tg2000 - si sono attrezzate per preparare gli appartamenti e le comunità per l'accoglienza di queste persone. Sono nuclei familiari, persone singole, uomini e donne. Ci sono anche alcune donne vittime di violenze e torture".