Chef Rubio contro Salvini

"Buonasera amici, che fate? Tranquilli, le barche che vedete dietro di me non trasportano i 49 milioni di euro che la Lega ha sottratto agli italiani". Così il post di chef Rubio ha postato su Instagram. Un post che piace a più di 27mila persone. Gabriele Rubini fa il verso al ministro dell'Interno che aveva postato un selfie, sul cui sfondo apparivano delle piccole imbarcazioni, aggiungendo: "Buona serata Amici, che fate? P.s. Tranquilli, le barche che vedete dietro di me non trasportano clandestini!".

Lo chef di 'Unti e Bisunti' accanto alla sua fotografia ha scritto: "Buongiorno onorevole @matteosalviniofficial, spero che nelle prigioni super-lusso libiche vada tutto bene e che gli accordi che state rinnovando per rimbalzarvi i migranti come vostro solito (dando la colpa a terzi), fruttino come sempre tantissimo allo Stato italiano".