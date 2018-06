41enne trovata morta in casa

(FOTOGRAMMA)

Una donna di 41 anni è stata trovata morta nel suo appartamento vicino alla stazione a Livorno, nella tarda serata di martedì. Il convivente della donna, un cittadino tunisino della stessa età, che al momento del decesso era in casa, è stato portato in questura dove, da quanto si apprende, gli investigatori lo hanno interrogato per molte ore.

La 41enne sarebbe stata trovata con una ferita profonda alla testa. Inutili i tentativi di rianimazione, prima di un vicino di casa e poi dei soccorritori della Croce Rossa. Per ora gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, a partire da quella dell'omicidio.