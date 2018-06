Scoperto evasore totale: occultati oltre 3 milioni

(FOTOGRAMMA)

Scoperto un evasore totale a Paola, in provincia di Cosenza: dal 2010 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi pur avendo conseguito ricavi per oltre 3,6 milioni di euro. A seguito di indagini, dirette dal Procuratore Capo della Repubblica di Paola, Pierpaolo Bruni, e dal sostituto Teresa Valeria Grieco, che avevano portato anche all’esecuzione di misure cautelari personali e sequestri nei confronti di diverse persone, accusate di aver commesso il reato di trasferimento fraudolento di valori (la cosiddetta 'Intestazione fittizia'), la Guardia di Finanzia calabrese ha così smascherato una ditta individuale fantasma, attiva nel settore della pubblicità.



Rilevata la fittizia intestazione della società, i Finanzieri hanno avviato una verifica fiscale sull’attività, evidenziando che nel corso degli anni i titolari, sia fittizi che effettivi, non avevano mai presentato dichiarazioni fiscali né pagato imposte. Si è quindi proceduto a ricostruire le vendite e gli utili dell’impresa, anche attraverso indagini finanziarie e riscontri effettuati nei confronti di numerosi operatori commerciali del settore - attività particolarmente difficoltose a causa della mancata esibizione della documentazione amministrativa e contabile - constatando la mancata dichiarazione di ricavi per oltre 3,6 milioni di euro e imposte complessive per oltre 2,3 milioni.

Al termine delle attività, l’amministratore di fatto e il suo prestanome sono stati anche denunciati alla Procura della Repubblica di Paola per i reati di omessa dichiarazione e occultamento o distruzione di documenti contabili. Entrambi rischiano la reclusione fino a 6 anni, aumentata sino al triplo, per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, e fino a 4 anni per i reati di omessa dichiarazione.