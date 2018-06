Caldo da bollino giallo in 7 città

(Foto Afp)

Weekend con temperature calde in Italia ma senza bollini rossi. E' previsto il 'bollino giallo' in 7 città tra domani e sabato (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Roma, Perugia, Rieti) e 'arancione' a Bolzano sabato. E' il bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute che sarà online sul sito del dicastero fino al 15 settembre. Parte quindi oggi la campagna informativa 'Estate sicura 2018'.

Il bollino giallo equivale al 'livello 1' di allerta, ovvero "condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute". Quello arancione equivale al 'livello 2' che indica "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili".

Tramite l'app 'caldo e salute', scaricabile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android, da Apple store e Play store i cittadini potranno essere tempestivamente informati sui livelli di rischio delle ondate di calore in ogni città attraverso una mappa e una sintesi grafica dei bollettini di facile consultazione - sottolinea il ministero - I bollettini giornalieri - nei quali è sintetizzato il livello di rischio per la salute in base alle condizioni meteorologiche previste a 24, 48 e 72 ore - si riferiscono a 34 città con oltre 200mila abitanti sul territorio nazionale e sono inviati anche ai centri locali, per l'attivazione in caso di necessità di piani di intervento a favore della popolazione vulnerabile.