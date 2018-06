Esplode appartamento a Livorno, 3 feriti

Foto di repertorio (Fotogramma)

Una persona è rimasta ustionata e due intossicate oggi pomeriggio poco le 14 per lo scoppio e il successivo incendio divampato in un appartamento a Livorno, in via del Seminario 33. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i sanitari del 118. Ancora da chiarire le cause dell'esplosione, forse dovuta a una bombola di gas

I feriti sono una donna di 52 anni, un mamma di 57 e la figlia di 15 anni: tutte e tre sono state trasportate subito all'ospedale di Livorno per le cure del caso. Le condizioni della 52enne, che viveva nell'appartamento esploso, sono considerate gravi: per questo motivo è stata ricoverata al centro grandi ustionati di Pisa.

Su Twitter è intervenuto anche il sindaco Filippo Nogarin: "Stando alle prime informazioni, a determinare l'esplosione sarebbe stata una bombola che si trovava nel seminterrato. Tre i feriti, due in codice verde condotti all'ospedale di Livorno e uno trasportato al centro grandi ustionati di Pisa".