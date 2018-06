Getta cuccioli nell'immondizia, denunciata

(Fotogramma)

Ha gettato due cuccioli di cane appena nati in un bidone dell'immondizia ma i guaiti hanno richiamato alcuni passanti che sono riusciti a salvare entrambi gli animali ed hanno avvertito le forze dell'ordine. L'episodio choc è avvenuto ieri sera intorno alle 23 in via Cadighiara, nel quartiere genovese di Borgoratti.A dare l'allarme per prima è stata una residente che stava parlando al telefono con un'amica quando ha notato una donna avvicinarsi ai bidoni della spazzatura e gettarvi all'interno un lenzuolo arrotolato e poi allontanarsi velocemente.

Insospettita si è avvicinata ai bidoni e ha sentito i guaiti provenire dai contenitori: la donna ha estratto l'involto all'interno del quale ha trovato un cucciolo di cane appena nato. Sulla pagina di un gruppo Facebook della zona che si occupa di segnalazioni legate agli animali, solo mezz'ora prima la passante aveva letto del ritrovamento di un altro cucciolo proprio negli stessi bidoni. Salvato il piccolo ha così avvertito la polizia. Sul posto gli agenti delle volanti che hanno rintracciato l'autrice del gesto, una 41enne genovese, che ha ammesso di aver abbandonato i cuccioli dichiarando ai poliziotti che, al momento della nascita, non avevano dato segni di vita e aveva ritenuto che fossero nati morti.

All'interno dell'appartamento della donna gli agenti hanno trovato anche la cagnolina che aveva appena partorito i primi due cuccioli e hanno assistito alla nascita di un terzo esemplare. Nell'abitazione è intervenuto anche il personale volontario della Croce Gialla Servizio Animali che ha recuperato i tre piccoli e la loro madre, affidandoli al Centro veterinario genovese per la necessaria assistenza. La 41enne è stata denunciata per maltrattamento di animali.