Settimana di fuoco

L'anticiclone africano Caronte si sta preparando ad affrontare un lungo viaggio che lo porterà dall'Africa verso l'Italia. Il team del sito iLMeteo.it avvisa che, da sabato e per i successivi 4-5 giorni, le temperature saranno in costante aumento con valori massimi che supereranno i 32-34°C in molte città, tra cui: Milano, Roma, Firenze, Bologna, Bari, Trieste, Palermo. Arriveranno a sfiorare i 40°C sulle zone interne di Sardegna e Sicilia.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito, comunica l'arrivo dell’afa che, complice un elevato tasso di umidità, creerà non pochi disagi fisici. Sanò annuncia il possibile colpo di grazia a Caronte tra Giovedì 5 e Venerdì 6, quando temporali con grandine e piccoli tornado colpiranno il Nord per poi portarsi verso il Centro adriatico.