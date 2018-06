Aggredita dal compagno lo ferisce ai testicoli

(Fotogramma)

Al culmine di una lite, quando il compagno l'ha aggredita ha reagito ferendolo ai testicoli. E' accaduto nella tarda serata di ieri a Montecatini Terme (Pistoia) nell'abitazione di una coppia di cittadini romeni, in via Calabria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i volontari della pubblica assistenza di Monsummano Terme (Pistoia). L'uomo è stato portato all'ospedale di Pescia (Pistoia) dove è stato medicato per ferite giudicate guaribili in 15 giorni.

Secondo una prima ricostruzione, i due hanno iniziato a litigare sotto l'effetto dell'alcol e, quando l'alterco è degenerato in un tentativo di violenza da parte dell'uomo, la donna si è difesa ferendolo ai testicoli, forse con un coltello.