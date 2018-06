Roma, arrivano nuove macchine aspira-rifiuti

(Dalla pagina Facebook di Virginia Raggi)

"Abbiamo sperimentato delle nuove macchine aspira-rifiuti totalmente elettriche. I risultati sono stati positivi: la capacità di raccolta di un singolo operatore è stata incrementata di tre volte. Quindi strade più pulite e grazie al motore elettrico, ecologico e silenzioso, operazioni effettuate anche di notte senza arrecare disagi ai cittadini". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, aggiungendo che "si è concluso con esito positivo il periodo di prova, iniziato a febbraio, delle nuove macchine aspira-rifiuti sperimentate da AMA per potenziare il servizio di spazzamento".

"Gli aspiratori elettrici stradali si sono dimostrati maneggevoli ed ergonomici. Inoltre, il motore elettrico, ecologico e silenzioso, ne ha consentito l’uso anche di notte ed in luoghi affollati, mentre, grazie alla possibilità di graduare la potenza di aspirazione, hanno mostrato di poter raccogliere sia rifiuti pesanti, come bottiglie piene, sia escrementi canini o guano di piccione. Visti i risultati della sperimentazione - sottolinea Raggi - l’azienda si doterà di altri dieci esemplari per provvedere al fabbisogno cittadino partendo dalle aree centrali, turistiche e di movida, per poi coprire l’intera città".

"Con AMA siamo fortemente impegnati per dare a Roma risposte strutturali e definitive sul fronte dell’igiene urbana e della nuova raccolta dei materiali post consumo che stiamo estendendo con ottimi risultati sia in centro che in periferia, nuovi mezzi sono già operativi, due nuovi impianti per il compostaggio sono in attesa delle autorizzazioni da parte della Regione Lazio. Mentre lavoriamo alla messa in opera del modello di gestione che rivoluzionerà il sistema di raccolta e riciclo dei materiali post consumo - conclude la sindaca - vogliamo essere operativi anche sui servizi di pulizia immediata perché vogliamo trasformare Roma in una città pulita, vivibile e più bella".