Rapina in gioielleria di via Montenapoleone

Sono 15 gli orologi di valore, portati via dalla gioielleria di via Montenapoleone, a Milano, rapinata nel primo pomeriggio da tre persone. Secondo quanto riferito agli investigatori della polizia dal titolare, il valore della refurtiva ammonterebbe a circa un milione di euro. E' stata una rapina lampo: in tre, armati di pistola, sono entrati nel negozio e si sono fatti consegnare i preziosi per poi scappare. La polizia sta indagando sul caso.