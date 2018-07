"Niccolò, sei stato coraggioso": il post di Simona Ventura

(da Instagram /Simona Ventura)

"Dopo questa lunga, lunghissima giornata, posso dire che è andata bene. Stai migliorando, grazie a Dio. Sei stato coraggioso e ti voglio bene e anche di più". E' quanto scrive Simona Ventura su Facebook, rassicurando sulle condizioni di salute del figlio Niccolò: "Non è in pericolo di vita" si legge in un altro post.



Il figlio della conduttrice e dell’ex calciatore Stefano Bettarini è stato accoltellato domenica all’alba vicino al locale 'Old Fashion' a Milano. In merito all'aggressione la polizia ha fermato quattro persone con l'accusa di tentato omicidio.

Via social è arrivato anche lo sfogo del padre Stefano, che su Instagram ha scritto: "Hai sempre avuto senso di protezione per tutti... soprattutto per i più deboli. Sempre orgoglioso di te! ORA CHI HA SBAGLIATO PAGHI".