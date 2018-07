Palio di Siena, carabiniere cade e finisce in ospedale

Un militare del Drappello dei Carabinieri a cavallo è caduto all'inizio della sfilata che ha aperto questo pomeriggio, alle 17.15, il corteo storico in piazza del Campo per il Palio di Siena. Il carabiniere è stato travolto dal cavallo, che gli è rovinosamente caduto addosso. L'incidente è avvenuto qualche metro prima della curva del Casato.

Mentre il Drappello ha continuato a sfilare, il carabiniere ferito è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, che hanno utilizzato anche il defibrillatore. Il militare si è poi ripreso e, mentre veniva portato via in barella, ha alzato il pollice della mano destra e dalla piazza è partito un applauso al suo indirizzo. Il carabiniere ferito è stato trasportato all'ospedale delle Scotte. Al termine degli accertamenti, al carabiniere è stata riscontrata una frattura alla scapola destra. E' stato richiesto un ulteriore consulto ad un medico internista per sospette lesioni interne che al momento non sono valutabili dopo l'esame della Tac.

Oltre alle forze dell'ordine ad assistere all'operazione di soccorso si è recato subito il sindaco Luigi De Mossi.