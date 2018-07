Roma, albero cade su auto: ferita 26enne

(Fotogramma)

Una ragazza è rimasta ferita dalla caduta di un albero in via delle Fornaci, all'altezza del civico 67, in zona San Pietro. Secondo le prime informazioni l'albero avrebbe ceduto colpendo una Toyota Yaris che in quel momento stava transitando sulla strada. L'incidente è avvenuto verso le 15.20. La ragazza, 26 anni, è stata trasportata all'ospedale Santo Spirito ma non sarebbe in gravi condizioni.