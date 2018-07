Roma, ancora un venerdì nero

(Fotogramma)

A Roma si preannuncia un altro venerdì nero per lo sciopero del trasporto pubblico. Il 6 luglio, infatti, è stato proclamato dal sindacato Ugl uno sciopero di 24 ore che interessa la rete Atac e Roma Tpl. Nello stesso giorno il sindacato Cambia-menti M410 ha indetto una agitazione di 4 ore che riguarda la sola rete Atac.

''Vista la concomitanza - si legge sul sito di Atac - di due agitazioni, di 24 e 4 ore, il servizio sull'intera rete sarà garantito sino alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20''.

''Nella notte tra il 5 e il 6 luglio non sarà garantito il servizio delle linee di bus notturne e della linea 913. Nella notte tra il 6 e il 7 luglio non sarà garantito il servizio delle linee A, B/B1, C della metropolitana e delle linee di superficie 8 e 115. Regolare, invece, il servizio dei bus notturni e, dalle ore 24, della linea 913. Nelle stazioni metroferroviarie che resteranno, eventualmente, aperte, non sarà garantito il funzionamento delle biglietterie e di ascensori, montascale o scale mobili. I parcheggi di interscambio resteranno aperti e seguiranno gli orari consueti''.