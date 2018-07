Muore intrappolato nel sottopasso allagato

(FOTOGRAMMA)

Tragedia del maltempo la scorsa notte nel Canavese. Un uomo di 51 anni è morto annegato in un sottopasso che si è allagato a causa di un forte temporale che si è abbattuto sulla zona. La vittima stava percorrendo a bordo della sua auto il sottopasso quando, improvvisamente, la struttura si è riempita di acqua bloccando la vittima che non è riuscita ad abbandonare l’auto e a mettersi in salvo.