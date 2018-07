Nubifragio in Trentino, a Moena un fiume di fango

Le eccezionali piogge che nel pomeriggio di oggi hanno interessato gran parte del Trentino e, in particolare, l’abitato di Moena hanno lasciato danni e disagi alla circolazione ma non hanno provocato danni a residenti o alle migliaia di turisti che in questo periodo affollano le valli del provincia. La zona maggiormente colpita dalle piogge è stata la bassa valle di Fassa e in particolare l’abitato di Moena.

A quanto ricostruisce la provincia di Trento, secondo cui "si è trattato di un evento non prevedibile", la pioggia ha incominciato a scendere con particolare intensità a partire dalle ore 15 e fino alle 17.30. L’acqua ha iniziato ad invadere il centro di Moena nel tardo pomeriggio, tra le 17.30 alle 18, creando in breve un vero e primo torrente di fango, alimentato anche dall’esondazione del rio Costalunga. Smottamenti si sono registrati anche lungo la circonvallazione di Moena, provocando il blocco della circolazione.

Si stima che siano oltre tremila i fulmini caduti in Alto Adige nel corso del nubifragio, con venti fino a 77 km/h.

A scopo precauzionale una cinquantina di persone tra Moena e il passo San Pellegrino - e non un centinaio come precedentemente riportato - sono state precauzionalmente evacuate dalle proprie abitazioni, parzialmente allagate.

La Protezione Civile ha allestito un campo di accoglienza presso il campo sportivo di Moena, così da garantire un eventuale riparo per la notte. Gli sfollati sono stati ospitati nella Scuola di Moena. A soccorso della val di Fassa sono state inviate squadre di vigili del fuoco volontari anche dalla val di Cembra e tutti i corpi disponibili delle valli di Fiemme e della stessa Fassa.

Nei pressi di Moena risulta isolato il rifugio Taramelli in val Monzoni: la struttura sta ospitando 13 persone tra escursionisti e personale.

Quanto alla situazione della circolazione, sulla Strada statale 48 la circonvallazione di Moena è chiusa, mentre la rotatoria di Soraga è stata ripristinata in serata, dopo l’interruzione dovuta agli allagamenti. E' chiusa invece la Statale 346 del passo San Pellegrino e il passaggio dei mezzi per la Val di Fassa risulta interdetto da Moena.