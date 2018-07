Palio, grave fantino della Chiocciola dopo la caduta

Il fantino della Contrada della Chiocciola, Elias Mannucci, detto Turbine, è ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, al policlinico di Santa Maria alle Scotte di Siena dopo la caduta nel corso del Palio dedicato alla Madonna di Provenzano che si è svolto ieri.

Il fantino avrebbe riportato un politrauma cadendo sul tufo in piazza del Campo dopo essere stato disarcionato dal cavallo alla prima curva di San Martino insieme ai fantini di Nicchio e Valdimontone. Mentre gli altri due fantini si sono rialzati, Mannucci è rimasto a terra ed è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 e il trasferimento in codice rosso al pronto soccorso.

Sono stabili le condizioni dell'appuntato scelto Romolo Massimo che nel pomeriggio di ieri è stato travolto dal cavallo che stava montando mentre sfilava con il drappello dell'Arma dei Carabinieri all'apertura del Palio. L'ultimo referto di oggi dei medici del policlinico delle Scotte dove è ricoverato parla di una frattura scomposta della scapola destra, fratture bifocali sull'arco anteriore e sulla linea ascellare media della terza, quarta, quinta e sesta costa.