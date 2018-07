Raggi posta video degli "scrocconi" sul bus

(Fermo immagine video Facebook Virginia Raggi)

Non solo gli "incivili" ma anche gli "scrocconi" finiscono nel mirino di Virginia Raggi. Dopo aver postato il filmato di una bicicletta a noleggio gettata nel Tevere, la sindaca di Roma si scaglia, sempre via social, contro cittadini e turisti che utilizzano i mezzi pubblici senza biglietto. "Stiamo sperimentando i tornelli sugli autobus della città. Guardate cosa accade quando i cittadini onesti scoprono gli 'scrocconi'", scrive Raggi su Facebook, condividendo un video che immortala le reazioni di passeggeri e controllori di fronte ad un 'furbetto' a bordo dei bus romani. "Non puoi salire", "Devi fare il biglietto sennò scendi", sono alcuni dei rimproveri rivolti al 'portoghese' sotto accusa. "Agli 'scrocconi' rispondiamo con più controlli e con questa novità introdotta da Atac - conclude Raggi - Ai cittadini chiedo di continuare a denunciare comportamenti scorretti e illegali che non sono più tollerabili".