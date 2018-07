Tolta la scorta a studiosa della Shoah Di Cesare

(Facebook /Donatella Di Cesare)

Niente più scorta per Donatella Di Cesare, docente di Filosofia alla Sapienza di Roma, studiosa e autrice di libri sulla Shoah, dal 2015 nel mirino di gruppi neonazisti e neofascisti tanto da vedersi assegnata dall'Ufficio centrale interforze per la Sicurezza personale una scorta.

A denunciarlo in un post su Facebook, la stessa docente e scrittrice vittima di gravi minacce antisemite da parte di gruppi di estrema destra: "Dunque sì - scrive Di Cesare -, dall'oggi al domani mi è stata tolta la scorta. È avvenuto con il nuovo governo - Ministro degli Interni Salvini. Ma io non avevo una carica politica né istituzionale".

"Io - spiega ancora - ero sotto scorta da tre anni per minacce giunte da gruppi neonazisti e neofascisti. Sono di colpo finite le minacce?? Questo non mi è stato comunicato nella notifica della procura. Mi sentirei sollevata...".