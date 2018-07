Aria di tempesta

(FOTOGRAMMA)

Tempesta in arrivo al Nord. Attenzione massima in mattinata a causa di una 'Storm Line' piena di grandine che raggiungerà tutto il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e l’Emilia Romagna fino alle coste, con furiose grandinate e occasionali trombe d’aria da non escludersi. La stagione estiva prosegue quindi con i suoi alti e bassi, fanno sapere gli esperti de 'IlMeteo.it', con luglio che riserverà ancora parecchie sorprese.

Già nelle ultime ore, a causa di una "infiltrazione di aria instabile in quota proveniente da Ovest", temporali e piogge hanno interessato le regioni settentrionali tra Alpi e Prealpi con nubifragi anche sulle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto a causa dei forti contrasti termici tra l'aria calda presente al suolo e quella più fresca presente in quota.