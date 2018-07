Feltri sbotta, 'vaffa' a Parenzo

Troppe interruzioni da parte del conduttore. E Vittorio Feltri lancia un 'vaffa.....' in diretta, si alza e se ne va. E' accaduto ieri sera a In Onda su La7 quando, infastidito per essere stato bloccato da David Parenzo durante alcune affermazioni sui migranti in Italia - "Dobbiamo evitare di accogliere migliaia di persone che poi abbandoniamo sulle strade di Milano e altre città, persone che poi pisciano nelle aiuole..." -, il direttore di Libero ha prima intimato al conduttore di fare silenzio e poi minacciato di allontanarsi dalla studio. "Un cliché classico", la replica di Parenzo che ha scatenato l'ira del giornalista. Che a quel punto ha mandato 'a quel paese' il conduttore e ha lasciato lo studio. "Si chiama Libero - ha replicato quindi Parenzo - è libero di fare quello che gli pare".