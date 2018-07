Garlasco, nel libro del legale Tizzoni il 'diritto alla verità' per Chiara

Il libro sul caso Garlasco scritto dall'avvocato Gian Luigi Tizzoni

Non un semplice caso giudiziario, ma un racconto di vita lungo dieci anni. 'Processo Garlasco: diritto alla verità', di Gian Luigi Tizzoni, avvocato di parte civile della famiglia di Chiara Poggi, è un libro scritto in prima persona, per ricostruire uno dei fatti di cronaca recente più controversi e mediatici. Un racconto, pubblicato da Edizioni Ets, che è una sorta di diario personale: un'arringa accorata di chi non ha mai smesso di cercare la verità e la confessione sincera di chi ha dovuto fare i conti anche con rabbia e delusione.

In sei capitoli, tanti quanti i gradi di giudizio per arrivare alla sentenza definitiva, Tizzoni ripercorre tutte le tappe del caso: dall'omicidio di Chiara nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007 al fermo di Alberto Stasi; dalla prima udienza in tribunale alla condanna del fidanzato a 16 anni di carcere; dal tentativo della difesa di trovare un altro colpevole agli strascichi giudiziari ancora aperti in sede civile. Le lacune investigative, le stoccate ai difensori di Stasi e l'atteggiamento ondivago della stampa non vengono taciuti. Nella ricostruzione, resa con un linguaggio chiaro, trovano spazio le intuizioni della squadra di consulenti guidata da Tizzoni, l'"odissea" per arrivare alla verità e la certezza di aver ottenuto giustizia per la famiglia Poggi.

La cronaca, che si snoda in 134 pagine, si intreccia alla vita e Tizzoni, abituato ad affrontare le aule come avvocato dei Ligresti o di Impregilo, mostra anche il suo lato privato: la nascita del figlio e il dolore per la perdita improvvisa del padre. Il libro non è un'autocelebrazione, ma un regalo a Ettore, troppo piccolo per ricordare, e al papà che ha assistito alla doppia sconfitta e non alla 'vittoria', "ogni oltre ragionevole dubbio", in Cassazione.