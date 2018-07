Morte Noemi, "non fu colpa delle buche"

Da Instagram

Non sono state né buche né dossi dovuti alle radici degli alberi che costeggiano via Cristoforo Colombo a uccidere Noemi Carrozza, la ventenne campionessa di nuoto sincronizzato morta in un incidente stradale lo scorso 15 giugno a Roma. Questi i primi risultati degli accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine su delega della Procura, che indaga per omicidio stradale. Secondo i pm di Piazzale Clodio, sarebbero da escludere anche le ipotesi di uno scontro con un altro veicolo o quella di un malore.