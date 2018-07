Scontro frontale tra tram

Foto Adnkronos

Scontro tra tram della linea 1 nella centralissima piazza Cordusio a Milano. Intorno alle 17.30 due mezzi che procedevano in senso inverso nell'incrocio tra via Tommaso Grossi e piazza Cordusio si sono scontrati frontalmente, finendo incastrati uno con l'altro. Uno dei due per l'urto ha deragliato ed è andato a incagliarsi sul marciapiede.

Nel sinistro alcuni passeggeri sono rimasti feriti e stanno ricevendo le cure dai sanitari del 118, intervenuti con quattro ambulanze e un'automedica. Al momento si stanno valutando le condizioni dei feriti, tuttavia non risultano caso di particolari gravità. Il traffico sulla linea è al momento bloccato.

Secondo le prime ricostruzioni la vettura proveniente da via Tommaso Grossi, "per un errore umano (il conducente non si è accertato della posizione dello scambio), ha urtato la vettura della stessa linea che arrivava da via Broletto", rende noto l'Atm. Entrambi i mezzi "procedevano a un'andatura molto ridotta", aggiunge l'azienda di trasporti milanese. Il 118 è intervenuto soccorrendo "sei contusi lievi". Sul posto è intervenuta la polizia locale. Al momento i tram della linea in direzione Greco terminano le corse a Cordusio, mentre quelli in direzione Roserio a Repubblica.