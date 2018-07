Mareamico: "Riutilizzare le barche di sbarchi fantasma"

Una imbarcazione abbandonata

L'associazione ambientalista Mareamico di Agrigento ha proposto al Governo italiano "di modificare una circolare, al fine di permettere il riutilizzo delle imbarcazioni esito degli sbarchi fantasma". "Tale modifica azzererebbe i costi della distruzione delle barche utilizzate dai migranti per attraversare il Mediterraneo - dice l'associazione - eviterebbe l'inquinamento ambientale e paesaggistico delle spiagge del sud della Sicilia e della Sardegna per la presenza di questi relitti e permetterebbe l'attivazione di un grosso numero di occupati nel settore turistico/ambientale". "Ed infine, di riflesso, produrrebbe un consistente sviluppo dell'indotto artigianale, collegato al recupero di queste imbarcazioni. Giova ricordare che questa modifica sarebbe a costo zero per lo Stato, anzi a saldo positivo", dicono.